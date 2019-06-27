Экономика
Компания Лисина продала 2,6% НЛМКFinam.Ru 02:49
Fletcher Group Holdings, связанная с Владимиром Лисиным, председателем соведа директоров НЛМК, продала 158 млн акций НЛМК, сообщает эмитент. Проданная доля составляет примерно 2,6% уставного капитала компании.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
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Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
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Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
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Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Экология
Как в Пензе ловят браконьеров и почему по Заречному до сих пор гуляют лоси
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин рассказал о том, как в области борются с лесными пожарами, ловят браконьеров и почему по Заречному до сих пор гуляют лоси.
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Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
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Обновлено в 08:40
Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Порошенко испугался встречи Путина и Трампа
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50
Футбол
«Наполи» представил домашнюю форму на следующий сезон
"Наполи" презентовал новую домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне
Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в городе Тулуне Иркутской области 490 человек, в том числе 117 детей.
Обновлено в 19:59
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Олег Меньшиков вручил театральные премии
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Сын Хаджи может перейти в «Барселону»
Полузащитник «Вииторула» и сборной Румынии Янис Хаджи может продолжить карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 20:00
Политика
Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы Сергея Гаврилова не пустят в Грузию.
Обновлено в 13:12
Политика
Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию.
Обновлено в 19:34
Общество
Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда
Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено в 19:07
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
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Ford выпустит в Европе три новые модели к 2024 году
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Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали двухствольный автомат АО-32
На форуме «Армия-2019» продемонстрировали уникальный двухствольный автомат.
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Ученые научились определять возраст Красных гигантов
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Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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