Экономика

Компания Лисина продала 2,6% НЛМКFinam.Ru 02:49

Fletcher Group Holdings, связанная с Владимиром Лисиным, председателем соведа директоров НЛМК, продала 158 млн акций НЛМК, сообщает эмитент. Проданная доля составляет примерно 2,6% уставного капитала компании.
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