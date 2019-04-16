Экономика
Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»РБК 03:16
Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, подтвердила интерес к приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Обновлено вчера в 17:32
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Религия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Интернет
Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей
Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Сургуте закрыли шесть аптек за реализацию лекарств без рецептов
Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) приостановил деятельность шести местных аптек, продававших лекарства без рецептов.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции — о том, как Россия будет привлекать новых граждан
Президентом утверждена новая Концепция государственной миграционной политики, создана рабочая группа по вопросам миграции, упрощаются процедуры получения гражданства, готовятся другие законопроекты.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса
В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Общество
Шведская журналистка призналась, что русский язык ставит ее в тупик
Журналистка отметила, что иностранные слова в русском языке часто звучат с другим значением.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Транспорт
В России повысилась стоимость проезда по платным трассам
"Автодор" с 15 апреля увеличил стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Анна Семенович пошла на «жертвы» ради роли в фильме
Для съемки клипа «Хочешь» исполнительнице пришлось пойти на более серьезные жертвы, поскольку сценаристы превратили ее в 100-килограммовую домохозяйку.
Обновлено в 03:18
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49