Экономика

Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»РБК 03:16

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, подтвердила интерес к приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
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ПГК по-прежнему изучает покупку «Трансконтейнера», но решение за акционером - гендиректор

Финмаркет03:33

Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»

РБК03:16

ПГК Лисина изучает возможность участия в аукционе по продаже 50% «Трансконтейнера»

ПРАЙМ03:03
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Происшествия

Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня

Обновлено вчера в 17:32
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено в 03:19
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 03:22
Интернет

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Общество

В Сургуте закрыли шесть аптек за реализацию лекарств без рецептов

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) приостановил деятельность шести местных аптек, продававших лекарства без рецептов.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Политика

Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции — о том, как Россия будет привлекать новых граждан

Президентом утверждена новая Концепция государственной миграционной политики, создана рабочая группа по вопросам миграции, упрощаются процедуры получения гражданства, готовятся другие законопроекты.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного Центра санации бизнеса.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Общество

Шведская журналистка призналась, что русский язык ставит ее в тупик

Журналистка отметила, что иностранные слова в русском языке часто звучат с другим значением.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Политика

Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
Транспорт

В России повысилась стоимость проезда по платным трассам

"Автодор" с 15 апреля увеличил стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Анна Семенович пошла на «жертвы» ради роли в фильме

Для съемки клипа «Хочешь» исполнительнице пришлось пойти на более серьезные жертвы, поскольку сценаристы превратили ее в 100-килограммовую домохозяйку.
Обновлено в 03:18
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Культура

Уральский режиссер Олег Ракович получил приз Moscow Shorts ISFF

Обновлено в 01:57
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Первая грузовая компания
Российский частный оператор на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Полное наименование - Акционерное общество «Первая Грузовая Компания». Краткое наименование - АО «ПГК». Входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding. Штаб-квартира компании находится в Москве.
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