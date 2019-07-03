Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на КипрREGNUM 07:20

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис». Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании.
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с чего всё началось

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.
РБК02:02

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Офшорные гарантии для «Красного и Белого». Почему сеть алкомаркетов «перебралась» на Кипр

Телеканал 360°13:56

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URA.Ru05:04

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ТАСС06:15

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Интерфакс07:20

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