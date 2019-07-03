Экономика
Компанию «Красное&Белое» переводят на КипрКП - Челябинск вчера в 10:03
Компанию, которая начиналась с небольшого алкомаркета в Копейске и теперь разрослась до всероссийского ритейлера, «Красное&Белое» выводят на Кипр. В офшорах зарегистрировали 31 юрлицо. Раньше они числились российскими компаниями.
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с чего всё началось
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.РБКвчера в 02:02
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Офшорные гарантии для «Красного и Белого». Почему сеть алкомаркетов «перебралась» на Кипр
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