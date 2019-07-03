Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.

с чего всё началось

Компанию, которая начиналась с небольшого алкомаркета в Копейске и теперь разрослась до всероссийского ритейлера, «Красное&Белое» выводят на Кипр. В офшорах зарегистрировали 31 юрлицо. Раньше они числились российскими компаниями.

Экономика Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.

Политика Трамп обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Европу и Китай в манипуляциях на валютном рынке.

Происшествия 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.

Политика Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.

Футбол Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.

Экономика Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Политика Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».

Общество Россиянкам разрешат мужские профессии Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.

Наука Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Общество Санитары связи: в России проверят безопасность 5G В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснованна радиофобия россиян, следует из проекта техзадания (есть у «Известий»).

Экономика «Дождь»: сотрудникам СКР поднимут зарплату по секретному указу Путина Как сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ, документ выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится.

Происшествия Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.

Экономика Налог на прибыль хотят изменить резидентам ТОСЭР и СПВ Система налоговых льгот, применяемая для резидентов ТОСЭР и СПВ может измениться, считает Александр Козлов.

Шоу-бизнес Попробуй повтори: Джейсон Стэтхэм впечатлил невероятным трюком Стэтхэм достиг своей цели одним чрезвычайно точным и зрелищным ударом ноги — с разворота. При этом бутылка почти не покачнулась.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Кино Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера В среду, 3 июля, стало известно, что кинокомпания Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Происшествия В Италии при извержении вулкана погиб турист Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.

Здоровье Медики рассказали об опасности плавания в бассейне Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.

Общество Японцев экстренно эвакуируют с острова Кюсю Правительство Японии распорядилось об экстренной эвакуации более, чем миллиона жителей острова Кюсю, это юго-запад страны, передает ОТР.