Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.

с чего всё началось

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис». Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании.

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

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