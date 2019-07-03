Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.

с чего всё началось

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис». Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании.

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Футбол ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

Происшествия Опубликованы фотографии погибших в Баренцевом море подводников В сети появилась фотография–плакат, на котором опубликованы фотографии подводников, погибших на глубоководном аппарате.

Политика Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Происшествия Полиция Швеции задержала рэпера A$AP Rocky Задержание произошло после концерта Smash, однако драка с предполагаемым участием A$AP Rocky произошла в воскресенье, 30 июня.

Происшествия Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.

Наука От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.

Армия и оружие Испытания 57-мм боевого модуля для «Арматы» начнутся до конца года Предварительные испытания 57-мм дистанционного управляемого боевого модуля (ДУБМ) в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата" начнутся в 2019 году, говорится в годовом отчете компании-разработчика данной системы – корпорации "Уралвагонзавод", опубликованном в среду.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Футбол «Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сбил в своем твиттере.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.

Здоровье Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.

Происшествия Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Происшествия Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.

Гаджеты AMD Radeon Pro WX 3200 – профессиональная видеокарта за $200 AMD без громкой презентации выпустила профессиональную видеокарту Radeon Pro WX 3200, ориентированную на применение в CAD-приложениях для создания и редактирования цифрового контента в небольших рабочих станциях.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым На заявление Британии, которое прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, российская сторона ответила, что Крым «открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны».