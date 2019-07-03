Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на КипрREGNUM 07:20
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис». Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании.
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с чего всё началось
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.РБК02:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.
Обновлено в 15:22
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Опубликованы фотографии погибших в Баренцевом море подводников
В сети появилась фотография–плакат, на котором опубликованы фотографии подводников, погибших на глубоководном аппарате.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Политика
Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза
Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Полиция Швеции задержала рэпера A$AP Rocky
Задержание произошло после концерта Smash, однако драка с предполагаемым участием A$AP Rocky произошла в воскресенье, 30 июня.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
После заявления в РЖД на Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД
Выходка Аллы Пугачевой на Рижском вокзале не даю покой неравнодушным гражданам.
Обновлено в 09:07
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Наука
От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг
От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Испытания 57-мм боевого модуля для «Арматы» начнутся до конца года
Предварительные испытания 57-мм дистанционного управляемого боевого модуля (ДУБМ) в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата" начнутся в 2019 году, говорится в годовом отчете компании-разработчика данной системы – корпорации "Уралвагонзавод", опубликованном в среду.
Обновлено в 04:18
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ
Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сбил в своем твиттере.
Обновлено в 15:21
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста
Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
AMD Radeon Pro WX 3200 – профессиональная видеокарта за $200
AMD без громкой презентации выпустила профессиональную видеокарту Radeon Pro WX 3200, ориентированную на применение в CAD-приложениях для создания и редактирования цифрового контента в небольших рабочих станциях.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
На заявление Британии, которое прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, российская сторона ответила, что Крым «открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны».
Обновлено в 14:52
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51