Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на КипреТАСС 06:15
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Это следует из данных системы "СПАРК".
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с чего всё началось
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.РБК02:02
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