Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на КипреТАСС 06:15
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Это следует из данных системы "СПАРК".
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.РБК02:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Наука
Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Авто
Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type
Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке
Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Кино
Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»
Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
Обновлено 01 июля в 06:40
Экономика
В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений
Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
Обновлено в 05:52
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Теннис
Тренер: Шарапова упустила момент уйти достойно
Обновлено в 03:55
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Единоборства
Бой Дениса Лебедева и француза Арсена Гуламиряна не состоится
Команда российского боксера Дениса Лебедева отказалась от проведения боя с французом Арсеном Гуламиряном, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса".
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Общество
В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову
Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились
Впервые Арнтгольц "засветилась" на премьере фильма "Елки новые" со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым в начале года.
Обновлено в 08:12
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Минска
Газеты, директивы, донесения, приказы, документы об уникальной артподготовке и массированных авиаударах по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника – сведения о Минской операции, которая позволила освободить Минск раньше поставленных сроков.
Обновлено в 00:32