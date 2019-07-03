Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.

с чего всё началось

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Это следует из данных системы "СПАРК".

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

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