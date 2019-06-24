Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedianРИА Новости 10:01

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области. "Суд определил: производство по иску прекратить", - огласила решение судья Елена Аникеева.
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Суд прекратил дело против BadComedian

Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, BadComedian, передает корреспондент RNS из зала суда.
Rambler News Service09:46

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Компания Kinodanz отказалась от претензий к BadСomedian на миллион рублей

Интерфакс11:02

Kinodanz отказался от иска на миллион рублей к BadComedian

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Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian

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Мировое соглашение между блогером BadComedian и Kinodanz утвердил суд в Красногорске

Агентство Москва09:55

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Дождь09:54

Суд прекратил дело против BadComedian

Rambler News Service09:46

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

РИА Новости10:01
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Представлять Санкт-Петербург в СФ вновь предложено Валентине Матвиенко

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По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
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Дана Борисова уверена, что Хлебникову нужно спасать от алкоголизма

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Происшествия

В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине

В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Политика

СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии

Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.
Обновлено в 14:52
Происшествия

На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы

В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Уснувшую пассажирку Air Canada забыли в самолете

Обновлено в 10:22
Происшествия

В Нью-Йорке нашли мертвыми уроженку России и ее двоих детей

В Нью-Йорке полицейские обнаружили мертвыми уроженку России и ее двоих детей.
Обновлено в 01:02
Космос

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено 22 июня в 14:40
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара

По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Политика

ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Политика

Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года

Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:31
Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» отказались ехать в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.
Обновлено в 14:41
Технологии

МТС поменял логотип и слоган впервые за 13 лет

Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо.
Обновлено в 14:13
Политика

Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

Медведев прибыл на встречу с премьером Франции в Гавр

Обновлено в 09:01
Гаджеты

Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году

Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.
Обновлено в 13:37
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Космос

Обнаружена самая «тяжелая» планетарная туманность

Наблюдая за молодым рассеянным скоплением звезд NGC6067, расположенном на расстоянии примерно 4,6 тысячи световых лет от Земли, астрономы обнаружили «чемпиона-тяжеловеса» среди всех известных сегодня планетарных туманностей, чья звезда-прародитель была массивнее Солнца в 5,5 раза.
Обновлено в 11:00
Авто

Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей

Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Грозном поблагодарил их за убийство сына

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Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
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BadComedian
российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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За гранью реальности
Фильм, 2018 (12+)
Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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