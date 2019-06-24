Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedianРИА Новости 10:01
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области. "Суд определил: производство по иску прекратить", - огласила решение судья Елена Аникеева.
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Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, BadComedian, передает корреспондент RNS из зала суда.Rambler News Service09:46
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Мировое соглашение между блогером BadComedian и Kinodanz утвердил суд в Красногорске
Агентство Москва09:55
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