Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedianРИА Новости 10:01

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области. "Суд определил: производство по иску прекратить", - огласила решение судья Елена Аникеева.
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Суд прекратил дело против BadComedian

Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, BadComedian, передает корреспондент RNS из зала суда.
Rambler News Service09:46

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Компания Kinodanz отказалась от претензий к BadСomedian на миллион рублей

Интерфакс11:02

Суд прекратил производство по иску Kinodanz к BadComedian

РБК10:48

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

РИА Новости10:01

Kinodanz отказался от иска на миллион рублей к BadComedian

Life.ru10:07

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Дождь09:54

Суд прекратил дело против BadComedian

Rambler News Service09:46

Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian

ТАСС09:51
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Армия и оружие

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 22:05
Экономика

«Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса

По данным газеты, организация предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество.
Обновлено в 22:41
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено в 14:51
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 22:28
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье

М. Малин пообещал отремонтировать 11-ю горбольницу в Новокузнецке

Михаил Малин рассказал, что систему здравоохранения юга Кузбасса необходимо реформировать.
Обновлено в 21:02
Наука

Ученые назвали главную причину отказа сердца

В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Футбол

Глушаков выбрал между Бузовой и Гагариной

Обновлено в 20:31
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.
Обновлено в 13:16
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Футбол

Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки

В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено в 21:24
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено в 22:36
Космос

«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.
Обновлено в 19:44
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Обновлено в 19:10
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:12
Кино

Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»

Обновлено вчера в 20:08
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Гаджеты

За неделю продано более 1 миллиона фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4

Обновлено в 03:06
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Политика

В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну

В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну.
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес

Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз

Фанаты стали переживать, уж не случилось ли с певицей что-то, может проблемы со здоровьем глаз.
Обновлено в 19:00
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек

Обновлено в 16:02
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BadComedian
российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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Фильм, 2018 (12+)
Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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