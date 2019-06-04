Авто
Компания Kia представит в июне новый кроссовер SeltosДни24 06:06
В официальном пресс-релизе представители компании Kia рассказали, что новый кроссовер получил название Seltos. Также сообщается, что представлен автомобиль будет в конце июня. Как пояснили представители Kia, название кроссоверу Seltos было дано в честь сына героя древнегреческих мифологий Геркулеса.
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Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
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Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
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Политика
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
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Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
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Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Экономика
Промпроизводство в Грузии в январе-марте увеличилось на 5,4%
Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями Грузии в январе-марте 2019 года, увеличился на 5,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и в денежном выражении составил 2,703 млрд лари ($972,5 млн по текущему курсу), говорится в сообщении Национальной службы статистики.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка
Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Обновлено в 05:40
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Политика
Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы
Сами по себе студенческие бунты не призывали к смене экономического строя страны, а люди, которые их подавили, не стали сворачивать с того самого пути, за который ратовали студенты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
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Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.
Обновлено в 11:04
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Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
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Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
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Йоханна Конта стала полуфиналисткой «мэйджора» в третий раз за карьеру
Британка Йоханна Конта одолела американку Слоан Стивенс в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
Обновлено в 10:39
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Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»
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Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Религия
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
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