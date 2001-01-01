Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссоверАвтоновости дня вчера в 23:37
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер. Первые официальные скетчи новинки, мировая премьера которой состоится уже этим летом, опубликовала пресс-служба корейской марки.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Обновлено в 02:26
Происшествия
Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов
Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
Обновлено в 05:28
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
Компания Citroen рассекретила второй из двух анонсированных ранее концепт-каров.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Политика
Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Политика
Начались переговоры Лаврова и Помпео
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Общество
Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Кино
Жигунов станет продюсером сериала про приключения гардемаринов
Российский актёр Сергей Жигунов выступит в качестве продюсера нового сериала про приключения гардемаринов.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за откровенное фото
Дочь композитора Дмитрия Маликова, 19-летняя Стефания Маликова, разозлила поклонников откровенной фотографией.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду через год
Обновлено в 04:46
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В сети появилось новое видео аварийной посадки SSJ 100 в Шереметьево
В интернете появилось ещё одно видео, на котором запечатлён непосредственно момент аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24