Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрдТАСС вчера в 17:29
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике компании.
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