Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрдТАСС вчера в 17:29
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике компании.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Политика
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» наступила от естественных причин.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено 08 мая в 08:28
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено вчера в 04:01
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Кадыров возмущен приговором Кокорина и Мамаева
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров крайне недоволен обвинительным приговором, который был вынесен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:25
Политика
СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено вчера в 05:48
Транспорт
Названы лучшие и худшие авиалинии и аэропорты 2019 года
Аэропорт Лиссабона Портела, Португалия (LIS) Среди 72 авиакомпаний, по которым компания располагает статистически значимыми данными, AirHelp оценила их по своевременности исполнения, качеству обслуживания и обработке претензий, причем каждая категория была одинаково взвешена.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Зидан заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне
На встрече наставник мадридцев заверил хорвата, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Финансы
Goldman Sachs ждет снижения курса доллара в ближайшие кварталы
Валютные стратеги Goldman Sachs видят предпосылки для снижения курса доллара в среднесрочной перспективе.
Обновлено вчера в 03:16
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено вчера в 05:14