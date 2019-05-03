Энергетика
Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторожденияРБК 04:22
«Нефтегазхолдинг» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем нового формально крупнейшего нефтяного месторождения: Роснедра согласились поставить на баланс извлекаемые запасы Пайяхской группы месторождений в размере 1,2 млрд т нефти.
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«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения
Коммерсантъвчера в 18:07
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Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
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СК РФ: при крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:00
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Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
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«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
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Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Илкай Гюндоган: «„Ливерпуль“ в ближайшие несколько лет завоюет трофей»
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мыслями о противостоянии с «Ливерпулем» в АПЛ.
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Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor
Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток
Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Влашич определился с местом продолжения карьеры
Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Политика
Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз
В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Авто
Skoda объявила о скидках на свои модели в мае
С 1 по 31 мая для всех российских клиентов Skoda продолжают действовать специальные предложения на покупку автомобилей 2019 года выпуска.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29