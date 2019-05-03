Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторожденияРБК 04:22

«Нефтегазхолдинг» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем нового формально крупнейшего нефтяного месторождения: Роснедра согласились поставить на баланс извлекаемые запасы Пайяхской группы месторождений в размере 1,2 млрд т нефти.

Происшествия Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Спорт IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".

Происшествия «Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100 Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.

Армия и оружие Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики «Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.

Политика Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Влашич определился с местом продолжения карьеры Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.

Политика Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.

Авто Skoda объявила о скидках на свои модели в мае С 1 по 31 мая для всех российских клиентов Skoda продолжают действовать специальные предложения на покупку автомобилей 2019 года выпуска.

Происшествия Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.