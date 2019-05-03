Энергетика

Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторожденияРБК 04:22

«Нефтегазхолдинг» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем нового формально крупнейшего нефтяного месторождения: Роснедра согласились поставить на баланс извлекаемые запасы Пайяхской группы месторождений в размере 1,2 млрд т нефти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

Коммерсантъвчера в 18:07

Закрома родины: компания Худайнатова поставила на баланс, возможно, крупнейшее нефтяное месторождение в истории

Накануне.Ru01:29

«Ъ»: Компания экс-главы «Роснефти» может стать владельцем самого крупного нового нефтяного месторождения

БИЗНЕС Online00:46

Компания Худайнатова может поставить на баланс крупнейшее месторождение

Ведомостивчера в 22:01

Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторождения

РБК04:22

Бажен против Баккена. Перспективы сланцевой революции в России

REGNUM03 мая в 07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Происшествия

СК РФ: при крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Горящий самолет совершил жесткую посадку в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Обновлено в 03:54
Происшествия

Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Илкай Гюндоган: «„Ливерпуль“ в ближайшие несколько лет завоюет трофей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мыслями о противостоянии с «Ливерпулем» в АПЛ.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor

Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Влашич определился с местом продолжения карьеры

Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Политика

Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Авто

Skoda объявила о скидках на свои модели в мае

С 1 по 31 мая для всех российских клиентов Skoda продолжают действовать специальные предложения на покупку автомобилей 2019 года выпуска.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдуард Юрьевич Худайнатов
Российский предприниматель
Предприниматель, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания». Бывший Первый вице-президент, заместитель председателя Правления, член Совета директоров ОАО НК «Роснефть».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ванкорское нефтегазовое месторождение
Перспективное нефтегазовое месторождение в Красноярском крае России, вместе с Лодочным, Тагульским и Сузунским месторождениями входит в Ванкорский блок. Расположено на севере края, включает в себя Ванкорский и Северо-Ванкорский участки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное