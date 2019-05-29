Футбол

Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги ЕвропыСоветский спорт 10:06

Челси — Арсенал
3 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
Форвард Зенита Артем Дзюба вошел в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии компании InStat. 30-летний нападающий провел в турнире девять матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
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