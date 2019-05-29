Футбол

Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги ЕвропыСоветский спорт 10:06

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Форвард Зенита Артем Дзюба вошел в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии компании InStat. 30-летний нападающий провел в турнире девять матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
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Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

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