Компания «Ильюшин» предложила Аргентине приобрести самолеты Ил-96 в различных версиях и модификациях, сообщил замдиректора по внешнеэкономической деятельности компании Владимир Симаков.

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Экономика Экономика ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.

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