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Большой кроссовер Hyundai Palisade, шпионские снимки которого всю последнюю неделю не сходили со страниц автомобильных изданий, представлен официально. Автомобиль презентовали на автосалоне в американском Лос-Анджелесе. Премьера ожидаемо вызвала интерес СМИ.
Российская газета06:00
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Новый Hyundai Palisade: двигатель V6, полный привод и восьмиместный салон
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Kia представила третье поколение кроссовера Soul
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Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года
Новинка с названием Aurus Komendant, по словам Мантурова, отправится в серийное производство в конце 2020 года или в начале 2021 года.
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По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.
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Skoda рассекретила интерьер нового пятидверного хэтчбека Scala
В дальнейшем новое оформление начнут применять и на других моделях компании.
Обновлено в 07:09
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Porsche представила трековую версию спорткара Porsche 911
Трековый вариант спорткара получил 3,8-литровый двигатель, который работая в паре с семискоростной роботизированной коробкой PDK имеет мощность 700 л.с. В автомобиле предлагаются усиленные тормоза, переработанная подвеска, новый аэродинамический обвес, а в салоне будет каркас безопасности, панель приборов от Porsche 911 GT3 R и даже кондиционер.
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Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом в РФ
Toyota Hilux в октябре стал самым продаваемым пикапом на рынке РФ с результатом 305 проданных экземпляров, что на 2% больше.
Обновлено в 06:12
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УАЗ поставил рекорд по продаже запчастей. Да, они гордятся этим
На достигнутом ульяновцы останавливаться не собирают: по планам в 2019 году продажи запчастей на вторичном рынке должны вырасти на 7%. Кроме того, завод планирует наладить их выпуск на производственной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ, вместе с УАЗ принадлежит «Соллерс»).
Обновлено в 06:28
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Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2
Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.
Обновлено в 06:24
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Cadillac Escalade получил спортивную версию
Новых моделей Cadillac в Лос-Анджелесе не привез, зато покажет публике особую версию внедорожника Escalade под названием Sport Edition.
Обновлено в 05:38
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Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia
Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.
Обновлено в 06:46
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Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей
Обновлено в 04:58
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«Цыганский Solaris»: «Золотой» тюнинг Hyundai Solaris развеселил сеть
По мнению экспертов владелец машины хотел выделится за счет необычного тюнинга, но вместо этого его автомобиль был назван «Цыганский Solaris».
Обновлено в 06:48
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Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам
В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся.
Обновлено в 05:21
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Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии
Eclipse Cross стал вершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему Super-All Wheel Control (S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.Технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.
Обновлено в 04:54
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Как изменятся каршеринг и велопрокат в Москве после Нового года
В следующем году операторы каршеринга "Делимобиль" и AnyTime завершат кроссплатформенное объединение.
Обновлено в 04:14