Гаджеты
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лицКубанские новости 07:07
Компании «Игл Софтлаб» продал свои права на патенты и оборудование «Вокорд», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
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Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне
В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Игры
Rainbow Six Siege выйдет на консолях следующего поколения
Ubisoft не планирует делать сиквел Rainbow Six Siege, но обеспечит поддержку шутера на консолях следующего поколения.
Обновлено в 06:44
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский внес в Верховную раду закон о незаконном обогащении
Верховная рада Украины зарегистрировала президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
Обновлено в 12:21
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Авто
Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla
Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тыс. долларов.
Обновлено в 02:59
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Авто
Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта
В ходе прошедшего в Мичигане соревнования Chevrolet Detroit Grand Prix на гоночную трассу вышли новейшие Cadillac CT4-V и CT5-V в лёгком камуфляже, который может намекать на выход ещё более мощных версий седанов.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Общество
Студенты тюменского вуза экономят на еде из-за урезанных стипендий
Учащиеся Государственного аграрного университета Северного Зауралья экономят на еде.
Обновлено в 11:28
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Обновлено в 12:05
Космос
Ученые нашли связь между солнечной активностью и парадом планет
Немецкие физики предположили, что солнечная активность может быть связана с парадом планет.
Обновлено в 07:35
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43