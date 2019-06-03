Гаджеты

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лицКубанские новости 07:07

Компании «Игл Софтлаб» продал свои права на патенты и оборудование «Вокорд», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц

Коммерсантъ07:26

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

RT на русском06:11

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд

Эхо Москвы06:32

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

РИА Новости05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия

Блогер Давидович выдал фото BMW, разгромившей центр Казани

Обновлено в 12:08
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне

В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Игры

Rainbow Six Siege выйдет на консолях следующего поколения

Ubisoft не планирует делать сиквел Rainbow Six Siege, но обеспечит поддержку шутера на консолях следующего поколения.
Обновлено в 06:44
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Granta Cross

Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Общество

Власти Москвы рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок

Обновлено в 07:00
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский внес в Верховную раду закон о незаконном обогащении

Верховная рада Украины зарегистрировала президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
Обновлено в 12:21
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Авто

Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla

Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тыс. долларов.
Обновлено в 02:59
Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Авто

Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта

В ходе прошедшего в Мичигане соревнования Chevrolet Detroit Grand Prix на гоночную трассу вышли новейшие Cadillac CT4-V и CT5-V в лёгком камуфляже, который может намекать на выход ещё более мощных версий седанов.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца

Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Общество

Студенты тюменского вуза экономят на еде из-за урезанных стипендий

Учащиеся Государственного аграрного университета Северного Зауралья экономят на еде.
Обновлено в 11:28
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Обновлено в 12:05
Космос

Ученые нашли связь между солнечной активностью и парадом планет

Немецкие физики предположили, что солнечная активность может быть связана с парадом планет.
Обновлено в 07:35
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Кино

Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 11:35
Армия и оружие

В Судане сообщили о гибели восьми человек при разгоне лагеря оппозиции

Обновлено в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное