Технологии
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лицКубанские новости вчера в 07:07
Компании «Игл Софтлаб» продал свои права на патенты и оборудование «Вокорд», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц
Коммерсантъвчера в 07:26
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
В России представят нового боевого робота на базе БМП-3 «Драгун»
Известно, что будет представлен комплекс «Паладин»: робототехническое устройство на базе БМП-3 и переносной пульт управления этим роботом.
Обновлено в 00:38
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан.
Обновлено вчера в 15:53
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Госдеп призвал Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти КНР обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Здоровье
Диетологи рассказали о новых обязательных для женщин правилах питания
Британские диетологи раскрыли новые правила питания для женщин, желающих сохранить здоровье и молодость как можно дольше.
Обновлено в 01:15
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы
Во время учений, проходивших в акватории залива Петра Великого, корабли Тихоокеанского флота нашли и уничтожили подводную лодку условного противника.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Экономика
Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Стали известны причины исков к арестованному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и еще нескольким лицам, которые причастны к деятельности «Группы Е4», Альфа-банк, а также «Т Плюс», которая находится под контролем Виктора Вексельберга.
Обновлено в 00:24
Политика
CNN: якобы казненный дипломат из КНДР жив, но находится под стражей
Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль, о якобы имевшей место казни которого сообщала южнокорейская газета The Chosun Ilbo, жив, однако находится под стражей.
Обновлено в 01:04
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Три огромных китайских корабля напугали Сидней
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55