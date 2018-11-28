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Компания Honda представила новый внедорожник Honda Passport
Компания Honda представила новый внедорожник Honda PassportTvoe-avto.com06:11
Новинка, как рассказали в компании, отправится в серийное производство в следующем году. Полноценно новой и самостоятельной моделью Honda Passport назвать не получится, так как по сути это укороченная версия Pilot.
Tvoe-avto.com06:11
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