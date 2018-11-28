Авто

Компания Honda представила новый внедорожник Honda Passport
Tvoe-avto.com
06:11

Новинка, как рассказали в компании, отправится в серийное производство в следующем году. Полноценно новой и самостоятельной моделью Honda Passport назвать не получится, так как по сути это укороченная версия Pilot.
Tvoe-avto.com06:11

Подробнее о событии

Кроссовер Honda Passport почти во всём повторил Pilot

Драйв08:07

Honda показала новый кроссовер. Ждем в России!

За рулем05:23

Honda решила не привозить в Россию кроссовер Passport

Motor04:52

Honda показала новый кроссовер Passport

Коммерсантъ04:25

Honda предъявила новый кроссовер по имени Passport

Вести.Ru04:16

Honda возродила название Passport для нового кроссовера

AutoNews02:44

Кроссовер Honda Passport оказался укороченным Пилотом

Авторевю01:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Авто

Гибрид Toyota Prius обновился и получил полный привод

Обновлено в 08:19
Авто

Jeep объявил об отзыве автомобилей в России

Обновлено в 08:58
Авто

Компания Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году

Компания Hyundai привезет в Россию в 2019 году четыре новых модели.
Обновлено в 08:21
Авто

Выручка от продажи SUV в РФ превысила один триллион рублей

На второй строке располагается Volkswagen Tiguan с показателем 2 838 экземпляров и выручкой в 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:34
Авто

Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ

По данным сайта «Цена Авто» в зависимости от модели и комплектации цена на модели Lexus выросла от 26 до 77 тыс. руб.
Обновлено в 06:58
Авто

Производство внедорожников проекта «Кортеж» начнут в 2020 году

Министр подтвердил информацию о том, что производство внедорожников проекта «Кортеж» начнётся в конце 2020 года.
Обновлено в 08:41
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии

Запуск компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в Европе почти год назад позволил японской марке войти в новый сегмент кроссовер-купе.
Обновлено в 09:04
Авто

Новый кроссовер Zotye Т700 появится в России к концу 2019 года

Обновлено в 09:00
Авто

Заводы Volkswagen в Эмдене и Ганновере начнут выпуск электромобилей

Обновлено в 08:21
Авто

«Яндекс» на выставке в Лас-Вегасе представит беспилотные автомобили

«Яндекс» на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе представит свои беспилотные автомобили, о чем рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 09:10
Авто

BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT

Сообщается, что представленный концепт обязательно найдет продолжение в виде серийной версии кроссовера.
Обновлено в 07:57
Авто

«Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105

В Беларуси выставили на продажу редчайший ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, импортированный из Нидерландов в 1991 году.
Обновлено в 07:32
Авто

В Москве проверка ОСАГО с помощью камер может быть отложена

Система проверки наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Москве, скорее всего, не будет запущена в ноябре, сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Обновлено в 09:00
Авто

Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих

По предварительной информации, заказчиком спайдера Ferrari SP3JC стал бизнесмен Джон Коллинс (как раз с инициалами JC), основатель британской компании Talacrest, которая занимается перепродажей классических автомобилей Ferrari.
Обновлено в 04:37
Авто

Новый Porsche 911: классический облик и современная начинка

Первый представитель нового семейства не отклоняется от классической формулы, которая использовалась при создании автомобилей Porsche на протяжении десятилетий, но продолжает совершенствовать идеи, которые сделали Carrera легендой.
Обновлено в 07:06
Главное