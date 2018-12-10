Экономика

Компания Gleden Invest стала владельцем завода плавленых сыров «Карат»
АБН
05:02

Компания Gleden Invest стала владельцем московского завода плавленых сыров «Карат». Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Карата» и управляющего директора Gleden Invest. Gleden Invest купила контрольный пакет «Карата», включающий долю «Связь-банка» и других акционеров.
АБН05:02
с чего всё началось

Российский миллиардер купил производителя сырка «Дружба»

Gleden Invest стала владельцем Московского завода плавленых сыров «Карат», рассказали представитель «Карата» и Рафик Магжанов, управляющий директор Gleden Invest.
Ведомостивчера в 14:58

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Миллиардер Клячин купил производителя сырков «Дружба»

iReactor03:54

Миллиардер Клячин купил производителя сырка «Дружба»

ПРАЙМ02:43

Миллиардер Клячин купил производителя плавленых сырков «Дружба»

Forbes02:14

Gleden Invest приобрела акции завода плавленых сыров «КАРАТ»

Dairy News01:50

Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»

РБК01:21

Сырок «Дружба» проиграл

The Moscow Post03:36

Российский миллиардер купил производителя сырка «Дружба»

Ведомостивчера в 14:58
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Экономика

Установка новых счетчиков газа для россиян обойдется в миллиарды

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики».
Обновлено в 17:19
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 17:43
Экономика

«Новатэк» досрочно запустил третью очередь «Ямал СПГ»

Во вторник, 11 декабря, «Новатэк» произвел первую отгрузку СПГ с третьей технологической линии завода «Ямал СПГ».
Обновлено в 17:27
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 18:05
Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 17:23
Финансы

В ЦБ заявили о росте профицита счёта платёжного баланса России

«Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2018 года, по оценке Банка России, составил $104,3 млрд, кратно превысив показатель сопоставимого периода прошлого года ($27,6 млрд)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 17:27
Экономика

Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок

Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок Импорт бесшовных труб в РФ последние годы сокращается, но в целом составляет около 500 тыс. тонн в год (5% потребления), а основным поставщиком выступает Казахстан с объемами до 150 тыс. тонн, рассказал "Ъ" глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП, учрежден ОМК, ТМК и ЧТПЗ) Игорь Малышев.
Обновлено в 17:27
Экономика

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов

Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на семь источников о переговорах собственников Альфа-банка с ВТБ и UniCredit по поводу продажи банковского бизнеса, однако переговоры будучи неформальными не принесли результата.
Обновлено в 13:10
Экономика

«Список Титова» расширился до 43 человек

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика

Смартфоны показали диагональный рост

По оценке МТС, за первые десять месяцев 2018 года доля продаж смартфонов с размером дисплея от 5,5 дюйма выросла с 10,9% до 36,2% от общего объема российского рынка.
Обновлено в 17:27
Экономика

«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года

Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика

Новостям подняли биржевую ценность

Характер подачи новостей c высокой вероятностью позволяет предсказать динамику фондовых рынков как развитых, так и развивающихся стран, к такому выводу пришел коллектив исследователей из Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Университета Южной Калифорнии.
Обновлено в 17:27
Экономика

Рыболовам просчитали госконтроль

Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.
Обновлено в 17:27
Экономика

Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией

Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).
Обновлено в 17:27
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Александр Ильич Клячин
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Бизнесмен, девелопер, инвестор из России, основатель и владелец сети Azimut Hotels, владелец отеля «Метрополь».
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