Политика

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказаРоссийская газета 20:16

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного заказа в первый день международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже". Это даже хуже ожиданий, констатировал телеканал CNBC. В то же время европейский концерн Airbus всего за сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Boeing в первый день Ле-Бурже остался без заказов

Взгляд.ру20:52

Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не заключила ни одного контракта

ФАН22:57

Международный авиакосмический салон Ле-Бурже открылся во Франции

РЕН ТВ10:10

Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день «Ле-Бурже»

Известия20:25

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Российская газета20:16

СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию

ТАСС19:17

СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов

РИА Новости22:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Игры

Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать

На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Экономика

Odebrecht заявляет о банкротстве после нескольких лет коррупционных разбирательств

Вовлеченный в грандиозный коррупционный скандал бразильский строительный гигант Odebrecht подал заявление о защите от кредиторов при банкротстве, пытаясь реструктурировать обязательства в 51 миллиард реалов (13 миллиардов долларов), сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие

На полигоне в Польше во время учений НАТО произошел крупный пожар

На полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польши во время учений НАТО случился сильный пожар.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Общество

В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем

Обновлено в 14:58
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено 14 июня в 19:02
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Футбол

Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении

Возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.
Обновлено в 19:24
Политика

Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств

Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено в 21:44
Происшествия

В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Гаджеты

Инсайдерские слухи об iPhone 2020 года появились в Сети

Обновлено в 21:25
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Космос

Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса

Астронавт NASA Кристина Кох запечатлела Аврору Аустралис или Южное сияние с борта МКС, после чего поделилась захватывающими снимками в Сети.
Обновлено в 01:49
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное