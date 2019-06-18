Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru вчера в 23:29

Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

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