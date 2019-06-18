Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-БуржеГазета.Ru вчера в 23:29

Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
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Boeing не подписал ни одного контракта на авиасалоне в Ле‐Бурже

Телеканал 360°01:28

Boeing в первый день Ле-Бурже остался без заказов

Взгляд.рувчера в 20:52

СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию

ТАССвчера в 19:17

СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов

РИА Новостивчера в 22:43

Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день «Ле-Бурже»

Известиявчера в 20:25

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Российская газетавчера в 20:16

Boeing не предложили ни одного заказа на авиасалоне в Ле-Бурже

РЕН ТВ00:37
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Армия и оружие

МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией

На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Муаллем уточнил, что МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией, это является принципиальной позицией Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 02:05
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море

Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

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Здоровье

Свердловская медицина рассчитывает на инвестиции Китая

Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в сфера здравоохранения, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:03
Кино

Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»

Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов

Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло

Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество

Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток

Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Общество

В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге

Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Игры

Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать

На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
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Экономика

«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
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Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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