Авто
BMW представила X6 нового поколенияAutoNews 03:59
Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Европейские продажи автомобиля стартуют в конце нынешнего года.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:57
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Сценарист и режиссер документального кино Василий Панин скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:53
Единоборства
Мэтт Митрион – о поединке с Харитоновым: «Меня ждет тяжелое испытание»
Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился ожиданиями от боя против россиянина Сергея Харитонова.
Обновлено в 09:29
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 09:37
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Авто
Представлена обновленная Opel Astra
Семейство Opel Astra пережило плановую модернизацию.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Ученые из США обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»
Обновлено в 06:37
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев России
Обновлено вчера в 21:22
Хоккей
Фанаты «Рейнджерс» выберут игровой номер Панарина
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Общество
В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел
В Удмуртии массово гибнут пчелы, это произошло на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за годы, когда российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Кино
«Однажды в Голливуде» станет последним фильмом Тарантино
Обновлено в 08:34
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Обновлено вчера в 17:12
Авто
Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%
По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Общество
НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян
Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01