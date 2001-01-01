Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6Политическая Экспертиза 02:00
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей. Автомобиль стал самым технологичным X6 в истории. Новый автомобиль третьей генерации BMW X6 создан на современной платформе CLAR.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара
«Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».
Обновлено в 11:31
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать
Мэрия Москвы окончательно отказала в согласовании проведения марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 10:26
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20
Общество
Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 09:46
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Происшествия
Мать и отец в Ленобласти изнасиловали свою дочь
«Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления» - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 11:06
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено в 11:22
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 10:26
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Футбол
Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком
Можно объявить, как анонсировалось, мы договорились о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Американские ученые обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»
«Крипто-паразиты», обитающие в бассейнах, являются возбудителями кишечных расстройств.
Обновлено в 11:12
Экология
Петербуржцев предупредили об угрозе подтопления из-за ливней
Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Наука
В России создан прототип самолета с композитным крылом
Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено вчера в 11:35
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19