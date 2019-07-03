Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6Политическая Экспертиза 02:00
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей. Автомобиль стал самым технологичным X6 в истории. Новый автомобиль третьей генерации BMW X6 создан на современной платформе CLAR.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 06:15
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Политика
Сторчак обвинил Украину в нежелании платить по российскому долгу
По мнению заместителя главы Министерства финансов России Сергея Сторчака, Киев не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, он намеренно не платит по долгу России, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:37
ЖКХ
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).
Обновлено в 04:23
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая
HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Обновлено в 07:52
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Футбол
Кудряшов тренируется с «Торпедо»
Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Кино
Вышел трейлер российского фильма со Шварценеггером и Джеки Чаном
В Сети появился трейлер российско-китайской картины «Тайна печати дракона», в которой сыграют голливудские звезды первой величины – Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауер.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Общество
В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову
Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР
В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Названы простые и дешевые способы улучшить питание
Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.
Обновлено в 00:48
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Футбол
Капитан «Ахмата»: «Все знают уровень Глушакова, он нам поможет»
Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберет кондиции.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35