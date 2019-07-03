Авто

Компания BMW официально презентовала новый BMW X6Политическая Экспертиза 02:00

Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей. Автомобиль стал самым технологичным X6 в истории. Новый автомобиль третьей генерации BMW X6 создан на современной платформе CLAR.
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Появились фотографии BMW X6 третьего поколения

Car.ru07:05

Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора

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Официально представлен новый BMW X6

За рулем Кубаньвчера в 23:53

Новый BMW X6 дебютировал со светящимися «ноздрями»

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Официально представлен новый BMW X6

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Представлен обновлённый Peugeot 2008

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Maserati Levante резвится в грязи. И это красиво!

Журнал Авто.рувчера в 14:00
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
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Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фото в белье после родов

Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»

Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
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Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Обновлено в 06:15
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Исаева «оторвет голову» организаторам туров на могилу Началовой

Обновлено в 08:04
Происшествия

Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников

Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Политика

Сторчак обвинил Украину в нежелании платить по российскому долгу

По мнению заместителя главы Министерства финансов России Сергея Сторчака, Киев не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, он намеренно не платит по долгу России, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:37
ЖКХ

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).
Обновлено в 04:23
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Гаджеты

HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая

HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Обновлено в 07:52
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Экономика

Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается

Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Футбол

Кудряшов тренируется с «Торпедо»

Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Кино

Вышел трейлер российского фильма со Шварценеггером и Джеки Чаном

В Сети появился трейлер российско-китайской картины «Тайна печати дракона», в которой сыграют голливудские звезды первой величины – Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауер.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Общество

В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову

Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Политика

Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР

В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье

Названы простые и дешевые способы улучшить питание

Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.
Обновлено в 00:48
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Кино

Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»

Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Футбол

Капитан «Ахмата»: «Все знают уровень Глушакова, он нам поможет»

Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберет кондиции.
Обновлено в 06:55
Футбол

«Спартак» представил форму из переработанных бутылок

Обновлено в 07:35
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