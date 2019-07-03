Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей. Автомобиль стал самым технологичным X6 в истории. Новый автомобиль третьей генерации BMW X6 создан на современной платформе CLAR.

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото в белье после родов Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.

Армия и оружие Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы» Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Интернет Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0 Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.

Политика Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.

Происшествия Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».

Политика Сторчак обвинил Украину в нежелании платить по российскому долгу По мнению заместителя главы Министерства финансов России Сергея Сторчака, Киев не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, он намеренно не платит по долгу России, передает РИА Новости.

ЖКХ Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Гаджеты HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Политика Главой Европарламента избран итальянец Сассоли Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.

Экономика Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".

Футбол Кудряшов тренируется с «Торпедо» Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кино Вышел трейлер российского фильма со Шварценеггером и Джеки Чаном В Сети появился трейлер российско-китайской картины «Тайна печати дракона», в которой сыграют голливудские звезды первой величины – Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауер.

Общество В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.

Политика Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.

Армия и оружие Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Здоровье Названы простые и дешевые способы улучшить питание Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.

Общество Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.