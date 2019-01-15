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BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-SeriesАвтоновости дня вчера в 10:06

Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января. Финальный тизер с новинкой опубликовала пресс-служба немецкого автопроизводителя в своих социальных сетях.
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