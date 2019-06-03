Компания Apple опубликовала финансовые показатели своей деятельности за очередной квартал. У нее 29 июня завершился третий квартал 2019 финансового года. Доход компании за отчетный период составил 53,809 млрд долларов.

Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года

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