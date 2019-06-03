Гаджеты
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового годаiXBT.com вчера в 18:23
Компания Apple опубликовала финансовые показатели своей деятельности за очередной квартал. У нее 29 июня завершился третий квартал 2019 финансового года. Доход компании за отчетный период составил 53,809 млрд долларов.
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Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Путешествия
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
КНДР заподозрили в создании подлодки для баллистических ракет
Обновлено вчера в 23:47
Политика
В США захотели договариваться с Россией по всем вопросам
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон осознает необходимость договариваться с Россией по всем важным вопросам, передает ТАСС.
Обновлено в 00:24
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты
Xiaomi представила наручные часы с хронографом и кварцевым механизмом Seiko
Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования скоро начнет сбор средств на наручные часы с хронографом C + 86 Sports Watch.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Обновлено вчера в 14:45
Энергетика
Нефть растет в цене из-за сокращения поставок Ирана
Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения поставок из Ирана и ожидаемого сокращения добычи в США, 30 июля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено вчера в 05:21
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Bloomberg: США проигрывают соперничество за Арктику
Обновлено в 00:34
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено вчера в 22:32
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей
Хенрик Лундквист: «Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня»
Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни
Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Общество
Чтобы меньше топило город: смотрим, как работает машина, которая по-хитрому снимает асфальт
Вечером во вторник в центре Екатеринбурга работала машина, которая по-новому фрезерует асфальт.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
Единоборства
Назван следующий соперник Минакова в Bellator
Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.
Обновлено вчера в 20:09