Гаджеты

Евразия DailyЕвразия DailyApple назначила дату презентации iPhone 11

Презентация новой продукции американской корпорации Apple, среди которой главное внимание — смартфону iPhone 11, состоится 10 сентября, сообщает AFP. Агентство отмечает, что именно на этот день компания пригласила журналистов в Театр имени Стива Джобса в Кремниевой долине.
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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

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Названа дата презентации iPhone 11

ТК Звездавчера в 17:54

Apple назвала дату презентации нового iPhone

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Apple объявила дату презентации новых iPhone

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Apple представит новый iPhone 10 сентября

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Москва 24вчера в 19:23
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