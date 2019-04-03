Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублейТАСС 03:02

Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на Лондонской бирже.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Финансы Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговой сессии Торговая сессия 3 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

ЖКХ В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.

Происшествия В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Кемеровчанка попала в реанимацию за отказ заняться групповым сексом Один из "ухажеров" изрезал ее ножом Кемерово, 3 апреля. Кемеровчанин напал с ножом на соседку по общежитию за отказ заняться сексом втроём.

Авто Страховщики и ГИБДД все еще спорят о проверке ОСАГО по камерам Российский союз автостраховщиков совместно с ГИБДД в очередной раз попробует запустить проверку полисов ОСАГО через камеры.

Происшествия Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

Экономика Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73% Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Политика Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Происшествия Появилась версия взрыва в петербургской военной академии К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Футбол В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Происшествия Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.

Происшествия WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась получения пенсии Утомительную процедуру судебных тяжб пришлось пройти вдове капитана вооруженных сил РФ Сергея Петина, который погиб в авиакатастрофе в Сирии 7 марта прошлого года, когда крушение потерпел самолет АН-26.

Общество В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Экономика Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".

Экономика ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.

Происшествия В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.