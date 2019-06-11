Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендомИзвестия 02:09
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом. Об этом сообщается на сайте агентства Kantar Millward Brown.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Общество
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест
Защита журналиста Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:15
Общество
Опубликована Концепция нового КоАП РФ
Поскольку реформу КоАП РФ решено проводить синхронно с реформой контрольно-надзорной деятельности, новый кодекс планируется ввести в действие с 1 января 2021 года.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую
По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Лодейном Поле задержан начальник местного ОЭБиПК
Накануне около двух часов дня в г. Лодейное Поле сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали начальника ОЭБиПК ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Нью-Йорке в небоскреб врезался вертолет
Обновлено вчера в 15:31
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Наука
Показано, как меняется мозг во время приобретения навыка
Авторы предположили, что обучение новым навыкам достигается формированием новых паттернов нейронной активности.
Обновлено в 04:55
Транспорт
Беспилотные автомобили могут запустить в десяти регионах
Правительство России планирует расширить географию тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.
Обновлено в 05:32
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Музыка
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой
В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Спорт
Россия лишится руководящих постов в IAAF
Россия не сможет выставлять своих кандидатов на руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и на ближайшие четыре года останется без своего представительства на руководящих должностях организации.
Обновлено в 05:28
Политика
Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России
Минобороны России сообщило о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой в районе проведения учений НАТО Baltops.
Обновлено в 05:26
Хоккей
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером Сохатским
Соглашение с экс-вратарем екатеринбургского "Автомобилиста" рассчитано на один год Экс-вратарь ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга Владимир Сохатский подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" из Уфы, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Обновлено в 05:20
Космос
Ракету «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» собрали на Байконуре
На Байконуре проведена общая сборка ракеты космического назначения "Протон-М", которая 21 июня выведет на орбиту российскую обсерваторию # СпектрРГ — https: / / t.co / Jjx2pbYmAv Вывоз ракеты на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня pic.twitter.com / OowqeumGSJ — РОСКОСМОС (@ roscosmos) 10 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В Приштине готовятся отметить 20-летие ввода войск НАТО
У сводного батальона российских десантников, который неожиданно для всех появился в Косово, была задача взять под контроль аэропорт Слатина.
Обновлено 09 июня в 13:33
Общество
Количество кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено 09 июня в 17:00