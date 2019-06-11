Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом. К такому выводу пришли составители ежегодного рейтинга BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, которые представили результаты 2019 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Зеленский решил не давить на судей
Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает вопрос о законности решения украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:57
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Футбол
Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois.
Обновлено в 03:01
Недвижимость
В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами
Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Врачи назвали псевдополезные продукты
Замороженная рыба в супермаркетах зачастую продается с большим содержанием триполифосфата натрия: эти соли накапливаются в организме человека и могут вызвать повышение артериального давления.
Обновлено в 04:25
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
Обновлено в 04:46
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен намекнул на эвтаназию
В 2015-м благотворительный матч прошел уже на стадионе «Айброкс» в Шотландии (Риксен дважды выигрывал чемпионство с «Глазго Рейнджерс»).
Обновлено вчера в 06:45
Политика
С 2021 года одноразовый пластик будет запрещен и в Канаде
Канада вслед за Евросоюзом намерена отказаться от производства и использования одноразовой продукции из пластика через два года.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Недвижимость
Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год
Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Обновлено в 05:02
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Политика
Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром
Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Германии назвали самые красивые русские имена
Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли и ее дочь
Фото: Анджелина Джоли с дочерью - Шайло А что касается самой Джоли, то, по мнению Алены, она является далеко не лучшей матерью, позволяя себе так безответственно относиться к собственному ребенку.
Обновлено в 01:19