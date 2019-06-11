Экономика

Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендомИзвестия 02:09

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом. Об этом сообщается на сайте агентства Kantar Millward Brown.
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«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ru09:49

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолец09:21

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАСС04:19

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБК08:02

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвы05:50

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъ05:49

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известия08:58
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Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Экономика

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Здоровье

Возраст активного дожития

Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к России, где новинки не изобретали, не производят и чаще всего не продают.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Энергетика

IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику

Мексиканская IEnova и TC Energy (ранее TransCanada) объявили о завершении строительства морского газопровода из американского Техаса к восточному побережью Мексики, который позволит на 40% увеличить мощности по импорту газа латиноамериканской страны, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 19:38
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Обновлено в 12:25
Общество

Граффити Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу

Художник стрит-арта Бэнкси создал новую работу в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил в своем инстаграм.
Обновлено в 20:16
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:12
Происшествия

В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

Обновлено в 17:37
Происшествия

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Футбол

«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

Обновлено в 08:27
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество

13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Обновлено в 08:45
Авто

Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 09:28
Политика

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Обновлено в 15:02
Общество

На собрании актива Казбековского района обсудили соблюдение градостроительного законодательства, экологических, санитарных норм и правил в населенных пунктах муниципалитета

В работе собрания принял участие прокурор Казбековского района прокурор Махач Халилов, а также начальники отделов и специалисты администрации района, директора организаций и учреждений и главы сельских поселений.
Обновлено в 14:05
Спорт

1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Транспорт

В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов

Обновлено в 17:56
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