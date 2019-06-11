Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендомИзвестия 02:09
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом. Об этом сообщается на сайте агентства Kantar Millward Brown.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Здоровье
Возраст активного дожития
Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к России, где новинки не изобретали, не производят и чаще всего не продают.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Энергетика
IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
Мексиканская IEnova и TC Energy (ранее TransCanada) объявили о завершении строительства морского газопровода из американского Техаса к восточному побережью Мексики, который позволит на 40% увеличить мощности по импорту газа латиноамериканской страны, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 19:38
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Общество
Граффити Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу
Художник стрит-арта Бэнкси создал новую работу в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил в своем инстаграм.
Обновлено в 20:16
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Происшествия
«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева
«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено в 08:45
Авто
Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 09:28
Политика
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Обновлено в 15:02
Общество
На собрании актива Казбековского района обсудили соблюдение градостроительного законодательства, экологических, санитарных норм и правил в населенных пунктах муниципалитета
В работе собрания принял участие прокурор Казбековского района прокурор Махач Халилов, а также начальники отделов и специалисты администрации района, директора организаций и учреждений и главы сельских поселений.
Обновлено в 14:05
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10