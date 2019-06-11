Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендомИзвестия вчера в 02:09

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом. Об этом сообщается на сайте агентства Kantar Millward Brown.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Армия и оружие Литва передала почти миллион боеприпасов украинской армии Литва передала Украине бесплатно почти миллион боеприпасов, не используемых литовской армией, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Происшествия Неизвестные убили журналистку в Мексике В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.

Политика В Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков Уточняется, что МВД и Верховный суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, отзывы от них уже поступили в парламент.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.

Общество В МЧС дали советы по безопасности во время купания В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Авто В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Авто Представлен новый Bentley Flying Spur Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.

Гаджеты В России разработали новую линейку промышленных компьютеров Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.

Происшествия Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".