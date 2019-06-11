Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендомИзвестия вчера в 02:09
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом. Об этом сообщается на сайте агентства Kantar Millward Brown.
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Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Литва передала почти миллион боеприпасов украинской армии
Литва передала Украине бесплатно почти миллион боеприпасов, не используемых литовской армией, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Неизвестные убили журналистку в Мексике
В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.
Обновлено в 03:24
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено 10 июня в 02:44
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Гаджеты
Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei
Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.
Обновлено 10 июня в 21:52
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:53
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Обновлено в 00:36
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.
Обновлено в 02:39
Политика
В Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков
Уточняется, что МВД и Верховный суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, отзывы от них уже поступили в парламент.
Обновлено вчера в 13:06
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:26
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Общество
Навальный опубликовал расследование о сотруднике ФСБ, который может быть связан с делом Голунова
Обновлено вчера в 08:47
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 02:39
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Гаджеты
В России разработали новую линейку промышленных компьютеров
Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи
По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.
Обновлено в 02:55
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено 10 июня в 12:18
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05