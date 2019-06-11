Экономика
Amazon стал самым дорогим брендомКоммерсантъ 05:49
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика
Парубий не предоставил Конституционному суду документов о выходе партий из коалиции
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины (КСУ) поименный список парламентской коалиции после того, как в 2016 году из нее вышли три фракции Во вторник, 11 июня, КСУ рассматривает представление группы депутатов о соответствии Основному закону страны указа президента Владимира Зеленского о роспуске 8-го созыва Рады и назначении досрочных выборов на 21 июля.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Политика
МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы
В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Баскетбол
Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Салах похвастался гигантским уловом на рыбалке в отпуске
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился в инстаграме фотографией с отпуска.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:40
Финансы
Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотеке
Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 02:28
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество
ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом
ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Кино
Сэм Рокуэлл поработает с Клинтом Иствудом
Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») снимется в новом фильме Клинта Иствуда «Баллада о Ричарде Джуэлле».
Обновлено в 06:17
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
Ярославский врач пожаловался, что из-за неработающего кондиционера медикам детской клинической больницы пришлось делать операцию при температуре в +35 градусов, руководство больницы объяснило это перебоями с электричеством и вентиляцией, забитой тополиным пухом.
Обновлено в 05:27
Общество
Росстат назвал средний возраст вступления россиян в брак
В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин, а до 18 лет зарегистрировали союз 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.
Обновлено в 04:12
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ: Россия не допускает использование ядерного оружия в рамках концепции «ограниченной ядерной войны»
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время «Примаковских чтений» подчеркнул, что позиция РФ по применению ядерного оружия в рамках «ограниченной ядерной войны» остается прежней.
Обновлено в 06:33
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21