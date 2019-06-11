Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендомИзвестия 02:09
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом. Об этом сообщается на сайте агентства Kantar Millward Brown.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»
Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
«Лучше уделить время близким и родным и какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш»,— сказал господин Голунов журналистам.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Общество
Правила выезда детей за рубеж изменятся
Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге Хаджи
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Подмосковье электричка сошла с рельсов
Обновлено в 10:15
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто»
Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Наука
Чрезмерная стимуляция каннабиноидных рецепторов приводит к перееданию
На мышиной модели исследовательская группа под руководством учёного-биомедика из Калифорнийского университета в Риверсайде (University of California, Riverside) обнаружила, что чрезмерно активная подача эндоканнабиноидов в желудочно-кишечный тракт приводит к перееданию, блокируя сигналы о насыщении, которые должны передаваться из ЖКТ в мозг.
Обновлено в 11:04
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова
Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Хоккей
НХЛ. «Куньлунь» подпишет форварда системы «Калгари» Спенсера Фу
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий системы «Калгари» Спенсер Фу продолжит карьеру в КХЛ.
Обновлено в 14:11
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Футбол
Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана
В Баку завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе Е. Сборная Словакии разгромила хозяев поля команду Азербайджана 5:1. Гости вышли вперед на 8 минуте после точного удара Станислава Лоботки.
Обновлено в 14:05