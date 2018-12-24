Энергетика
Компании жалуются на подорожание труб для скважин Российские нефтекомпании недовольны ростом цен на трубы.
Коммерсантъ12:26
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Козак поручил ФАС и Минпромторгу проанализировать цены на трубную продукцию
Rambler News Service12:17
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Обновлено в 13:41
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Политика
Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено в 12:19
Политика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Политика
Трамп пожаловался, что в канун Рождества остался один в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с иронией заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.
Обновлено в 14:09
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
По меньшей мере 168 человек погибли и 745 были ранены в результате цунами, которое обрушилось на побережье Индонезии, сообщает Associated Press со ссылкой на местное управление по стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
ФСИН: в мордовской колонии № 14 использовался рабский труд
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии № 14.
Обновлено в 11:56
Политика
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Хабаровском крае трёхлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги
Трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.
Обновлено в 02:11
Политика
В России ужесточили правила хранения оружия
Правительство уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия.
Обновлено в 04:27
Политика
Экс-глава СВР Украины предрек утрату Киевом документов об «украинском Крыме»
Бывший руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предупредил, что отмена положений договора о дружбе с РФ приведет к тому, что у Киева не останется ни одного документа, «который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский».
Обновлено в 12:30
Политика
Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Бурейская ГЭС проработает 50 дней
Обновлено в 13:13
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после поражения в матче КХЛ
«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. После игры между хоккеистами уфимской команды произошел конфликт — как сообщает «СЭ», нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались друг с другом в раздевалке.
Обновлено в 13:43
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС отольют из военной техники вермахта
Министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства в понедельник, 24 декабря, рассказал о строительстве главного храма Вооруженных сил России.
Обновлено в 10:37
Политика
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии
Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:02
Политика
Дмитрий Медведев сменил главу Росстата
Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова и назначил на этот пост главу департамента госуправления Минэкономики Павла Малкова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Посольство упрекнуло Мэй за нападки на Россию в канун Рождества
"Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:49
Транспорт
Тариф на проезд по Московской канатной дороге уменьшится вдвое
Стоимость проезда по Московской канатной дороге уменьшится вдвое по сравнению с ранее объявленными тарифами.
Обновлено в 10:02
Общество
На Сицилии активизировался вулкан Этна
В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено в 12:27
Общество
Московский метрополитен выставит на продажу старые указатели
Демонтированные старые указатели из Московского метрополитена с 25 декабря будут выставлены на продажу.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
Злоумышленник, 16-летний житель города, задержан и помещен в изолятор. Погибшая являлась мастером спорта по плаванию.
Обновлено в 10:56
Общество
Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления
Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены.
Обновлено в 08:54