Финансы
Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынокКоммерсантъ вчера в 11:00
Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу. За первый квартал нынешнего года частные инвесторы открыли на Московской бирже более 270 тыс. новых счетов, а общее их число достигло 2,23 млн штук.
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Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Экономика
Правительство утвердило правила маркировки товаров
Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 04:26
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали
Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:51
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Кино
Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Музыка
Как Сердючка готовится к «Евровидению»
Украинский артист Андрей Данилко у себя в инстаграме показал, как готовится к международному песенному конкурсу "Евровидение-2019".
Обновлено в 04:55
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой
View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
Обновлено в 00:57
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Помпео: Россия контролирует органы власти и политику Венесуэлы
Госсекретарь отметил, что кубинцы «проникли в Венесуэлу глубоко». Они «контролируют экономику и разграбили страну».
Обновлено вчера в 23:49
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 01:12
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Футбол
Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»
Обновлено в 03:01
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности погоды в Петербурге.
Обновлено в 05:01