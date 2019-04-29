Финансы
Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акцийКоммерсантъ вчера в 17:50
Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций Международные инвесторы выводят средства с российского рынка одиннадцать недель подряд, забрав за это время почти $700 млн.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Происшествия
Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
МакSим рассказала о страшном ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам
На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега
По словам Фишева, в зоне потенциальной опасности находятся 48 частных домов.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова рассказала, где собирается рожать
Российская актриса Екатерина Архарова рассказала о беременности. В эфире программы «Ты не поверишь!»
Обновлено в 03:21
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Технологии
«Уралвагонзавод» нашел способ повысить управляемость танков
"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") ввел в эксплуатацию установку, которая поможет повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт
Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Автоспорт
Даниил Квят: Куплю Риккардо зеркала заднего вида к следующей гонке
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу подали в европейский суд
Обновлено в 03:30
Технологии
На предприятии УГМК повысили эффективность резки металла
На «Производство стальных конструкций» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил в эксплуатацию современный ленточнопильный станок отечественного производства.
Обновлено в 02:06
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Общество
В Госдуме предложили сократить зимой рабочую неделю
С предложением сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Завалы после боев в сирийской Думе разобрали на 95%
Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобрали на 95%, полностью восстановлено водоснабжение, сообщил журналистам зампредседателя городского совета Аднан Маики.
Обновлено вчера в 22:02
Наука
Ученые создали первый самоуправляемый робот-хирург
Сотрудники Бостонского детского госпиталя создали самоуправляемый робот-хирург.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Политика
Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян
Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40