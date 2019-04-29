Финансы

Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акцийКоммерсантъ вчера в 17:50

Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций Международные инвесторы выводят средства с российского рынка одиннадцать недель подряд, забрав за это время почти $700 млн.
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Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ замедлил рост по основным индексам после старта торгов

ПРАЙМ03:18

Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:05

Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций

Коммерсантъвчера в 17:50
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Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев

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Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

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Происшествия

Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам

На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

В Бурятии 150 человек оказались в зоне опасности из-за обвала берега

По словам Фишева, в зоне потенциальной опасности находятся 48 частных домов.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский предложил россиянам украинское гражданство

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

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Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова рассказала, где собирается рожать

Российская актриса Екатерина Архарова рассказала о беременности. В эфире программы «Ты не поверишь!»
Обновлено в 03:21
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Технологии

«Уралвагонзавод» нашел способ повысить управляемость танков

"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") ввел в эксплуатацию установку, которая поможет повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт

Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Автоспорт

Даниил Квят: Куплю Риккардо зеркала заднего вида к следующей гонке

Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб

Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

На Светлану Лободу подали в европейский суд

Обновлено в 03:30
Технологии

На предприятии УГМК повысили эффективность резки металла

На «Производство стальных конструкций» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил в эксплуатацию современный ленточнопильный станок отечественного производства.
Обновлено в 02:06
Общество

За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков

Обновлено в 02:29
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Общество

В Госдуме предложили сократить зимой рабочую неделю

С предложением сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Завалы после боев в сирийской Думе разобрали на 95%

Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобрали на 95%, полностью восстановлено водоснабжение, сообщил журналистам зампредседателя городского совета Аднан Маики.
Обновлено вчера в 22:02
Наука

Ученые создали первый самоуправляемый робот-хирург

Сотрудники Бостонского детского госпиталя создали самоуправляемый робот-хирург.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Политика

Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
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