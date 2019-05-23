Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 годаРИА Новости 20:27

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года

Армия и оружие Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Энергетика Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.

Наука Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.

Политика Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь «Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.

Культура Севастополю решили добавить культуры В Севастополе будет построен культурный кластер из пяти глобальных сооружений, сообщил президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев на пресс-конференции, посвященной открытию XXVIII Кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе, 22 мая сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Игры Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.

Экономика СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.

Шоу-бизнес Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Финансы Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.

Шоу-бизнес Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.

Шоу-бизнес Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.

Армия и оружие Американский истребитель F-16 перекрасили под Су-57 В США истребитель F-16C перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации "противника" в тренировочных боях.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о своем романе с Биланом Продюсер Яна Рудковская рассказала журналистам о том, что у нее был роман с Димой Биланом.

Шоу-бизнес Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», который выполнил свой последний рейс по транспортировке пассажиров из якутского Мирного.

Политика Против Порошенко возбудили новое уголовное дело Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников "Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", – сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях, передает ТАСС.

Экономика Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.

Экономика Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.