Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 годаРИА Новости вчера в 20:27

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года

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