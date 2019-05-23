Энергетика

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 годаРИА Новости вчера в 20:27

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
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Мексике грозит снижение нефтедобычи без торгов по участкам

REGNUM03:22

Компании предупреждают о снижении своей добычи нефти в Мексике с 2027 г без новых торгов

ПРАЙМвчера в 20:28

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года

РИА Новостивчера в 20:27
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
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