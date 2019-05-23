Энергетика
Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 годаРИА Новости вчера в 20:27
Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Гаджеты
Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Букмекеры оценили шансы России обыграть США
Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд и выявили фаворита.
Обновлено в 03:20
Общество
Доля овощей с нитратами в России увеличилась
Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «Новатэка»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США
Компания SpaceX Илона Маска судится с ВВС США.
Обновлено в 00:51
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Общество
Лучше импортного оказалось российское вино – Роскачество
Обновлено в 02:46
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Наука
Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Технологии
Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах
Обновлено в 03:35
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44