с чего всё началось

Торговая война, развернувшаяся между США и Китаем летом прошлого года, стоила американским производителям бытовой техники 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил Гари Шапиро — глава Ассоциации потребительских технологий, которая объединяет Apple, LG и еще более 2,2 тысячи компаний из США.

Компании из США потеряли $10 миллиардов от торговой войны с Китаем

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