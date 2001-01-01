Экономика

Компании из России могут заняться железными дорогами Таиланда
REGNUM
02:36

В ходе заседания российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Мантуров подчеркнул, что российские предприятия, работающие в сфере транспорта и инфраструктуры «готовы принять участие в строительстве новых веток железных дорог и поставках подвижного состава» в рамках программы по развитию внутренней сети железных дорог Таиланда.
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Компании из России могут заняться железными дорогами Таиланда

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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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