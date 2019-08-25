Политика

Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»REGNUM 12:33

Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group. Об этом сообщил в интервью порталу «Громадьске» директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники в американской администрации.
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