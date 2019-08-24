с чего всё началось

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

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Киберспорт Команда OG стала чемпионом The International 2019 Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Общество Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Технологии Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.

Наука #пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.

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Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Происшествия Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.

Музыка Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

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Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Наука Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.

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