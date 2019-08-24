Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»Газета.Ru 14:58
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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с чего всё началось
Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, практически реализовывать срыв этой сделки будет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Евразия Dailyвчера в 01:03
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Кино
Disney рассказали новые подробности и презентовали песню мультфильма «Холодное сердце 2»
Трейлеры мультфильма не раскрывают детали сюжета «Холодное сердце 2», режиссеры Крис Бак и Дженнифер Ли рассказали, что Эльза и Анна примут участие в новом квесте, который расскажет о том, откуда появились силы Эльзы.
Обновлено в 00:26
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Общество
Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.
Обновлено в 02:50
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20
Футбол
«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»
«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».
Обновлено в 16:27
Технологии
Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram
Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Обновлено в 13:07
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Наука
#пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов
Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.
Обновлено 23 августа в 06:13
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере «Пражской весны» Дубчеке
Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frекvепсе 1.
Обновлено в 17:14
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Музыка
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Кино
Глава студии Marvel прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком
Глава студии Marvel Кевин Файги впервые прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком, а исполнитель этой роли Том Холланд в общих чертах обрисовал дальнейшие перспективы.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Мужчина упал с эскалатора в ТЦ в Петербурге и погиб
Обновлено в 15:41
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Наука
«Гигантские дирижабли заменят океанские сухогрузы»
Современные дирижабли, которые используют в основном для развлекательных или рекламных целей, стали гораздо безопаснее «Гинденбурга», потому что используют инертный газ гелий, а не реактивный водород.
Обновлено 22 августа в 07:13