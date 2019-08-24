с чего всё началось

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Происшествия NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.

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Политика Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.

Политика В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.

Шоу-бизнес Божена Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко На своей странице в Facebook Рынска рассказала о том, что винит себя в смерти мужа, иногда испытывает чувство отчаяния и не хочет жить.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Теннис Андерсон и Раонич снялись с US Open 33-летний Андерсон, игравший в финале US Open-2017, снялся с соревнований из-за травмы колена.

Политика Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4» Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.

Политика Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Происшествия В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Происшествия Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.

Происшествия В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.

Происшествия В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.