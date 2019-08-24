Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»Газета.Ru 14:58
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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с чего всё началось
Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, практически реализовывать срыв этой сделки будет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Евразия Dailyвчера в 01:03
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Культура
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Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Футбол
Дубль Агуэро помог «Ман Сити» обыграть «Борнмут»
"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:56
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление
Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено вчера в 14:23
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Политика
Иран просит Запад разрешить ему экспортировать нефть
В качестве жеста доброй воли и демонстрации желания урегулировать конфликт Запад может разрешить экспорт иранской нефти на уровне не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 12:21
Музыка
Известный брянский ансамбль «Бабкины внуки» презентовал новую песню
Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки» представил свою новую песню «Вьюн над водой».
Обновлено в 08:05
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко
На своей странице в Facebook Рынска рассказала о том, что винит себя в смерти мужа, иногда испытывает чувство отчаяния и не хочет жить.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Теннис
Андерсон и Раонич снялись с US Open
33-летний Андерсон, игравший в финале US Open-2017, снялся с соревнований из-за травмы колена.
Обновлено в 20:17
Политика
Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Обновлено в 05:30
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского
В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании
Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25